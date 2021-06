Vercelli: vandalismi in piazza Levi - Il video

"Ecco gli ennesimi atti vandalici avvenuti alle ore 00,10 circa di giovedì notte in piazza Levi e via Verdi a Vercelli. Sono intervenuti i carabinieri ed hanno identificato un soggetto ed ora stanno cercando gli altri in giro per la città. Andrò a sporgere denuncia per gli ennesimi danni che ho subito alle mie fioriere di fronte a casa". E' una delle tante segnalazioni ricevute dai nostri lettori sui danni commessi dai vandali nel centro storico della città. "Le mie telecamere hanno registrato tutto. Il filmato è stato visionato anche dai carabinieri intervenuti", specifica il vercellese.