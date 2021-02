Inaugurata la nuova area chirurgica - Il video

Sabato 27 febbraio è stata inaugurata la nuova area chirurgica dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli. Un investimento economico pari a 424.500 euro (350mila euro più iva per i lavori e 74.500 per gli arredi) di cui l’Asl VC si è fatta interamente carico e ha realizzato, nonostante la pandemia, in soli sei mesi. La nuova area è stata suddivisa in due sezioni esattamente speculari collegate, ma potenzialmente autonome. Quattordici camere singole e multiple, dotate di bagno, arredi moderni e TV per un totale di 30 posti letto, che si aggiungono ai 20 dell’ala inaugurata ad agosto.