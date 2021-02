Un Bosco della Memoria per le vittime del Covid - Il video

Il "Bosco della Memoria" è l'iniziativa attraverso cui l’amministrazione comunale di Bergamo, adottando il progetto pensato dall’Associazione Comuni Virtuosi, intende creare "un luogo vivo, altamente simbolico e partecipato per contrapporre a una tragedia immane un’immagine di speranza e di futuro, che supera l’apparenza statica del monumento con l’aura espansiva di uno spazio che cresce e respira". Sostenuto in parte dai contributi raccolti nell’ambito della campagna di crowdfunding lanciata sulla piattaforma Produzioni dal Basso, il Bosco della Memoria vedrà la luce il prossimo autunno nel Parco della Trucca, area verde scelta per la prossimità al “Papa Giovanni XXIII”, presidio sanitario più coinvolto nella lotta al virus durante la prima ondata e ancora oggi impegnato nella battaglia.