Guardia di finanza: sequestro immobili e terreni - Il video

Oltre venti fabbricati e quasi altrettanti i terreni sequestrati per un valore complessivo di oltre 13,5 milioni di euro, dislocati in vari Comuni d’Italia, tra cui Vercelli. Questo il mandato esecutivo della guardia di finanza di Rovigo ai danni di un patrimonio immobiliare illecitamente accumulato con una serie di truffe milionarie perpetrate attraverso falsi finanziamenti. Diciassette le persone indagate per truffa, riciclaggio e autoriciclaggio, di cui cinque di origine straniera.