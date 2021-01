Il crocifisso ottoniano.

Uno degli oggetti più preziosi che esista a Vercelli, il crocifisso monumentale o ottoniano. Forse l'oggetto più prezioso in assoluto, come sottolinea da medievalista il professor Alessandro Barbero. Prodotto intorno all'anno mille in argento sbalzato, ha un'altezza di tre metri. Era il tempo, quello, del grande e temibile vescovo Leone... probabilmente il committente dell'opera, un capolavoro che doveva rappresentare la potenza della Chiesa di Vercelli e la protezione di Dio sulla città.