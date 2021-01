Protocollo notarile sulla peste del 1361.

Un documento notarile in apparenza insignificante si rivela un pezzo drammatico, toccante. Il fascicolo di un protocollo notarile, cosa può avere di speciale? La peste, la 'morte nera', nel 1348 aveva risparmiato Vercelli, per presentarsi con virulenza 13 anni dopo, nel 1361. In quell'anno un notaio vercellese roga tre testamenti di fila... l'ultimo si interrompe con il disegno del Tau, dalla valenza apotropaica e invocazioni a Dio...