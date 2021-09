Raccolta del riso: gli agricoltori "chiedono scusa"

"Come di consueto, da qualche giorno sono iniziati i lavori di raccolta del riso che vedono coinvolte le nostre aziende, che in questa occasione si trovano anche a valutare l'esito del lavoro di un anno e, purtroppo, a volte a prendere atto di ciò che gli eventi meteo avversi hanno lasciato". Confagricoltura Vercelli Biella “chiede scusa” per i disagi che il taglio del riso potrebbe causare agli altri autoveicoli.

"Quest'importante attività che si riduce a un paio di mesi circa, comporterà inevitabilmente il transito di mezzi agricoli spesso ingombranti sulle strade, per potersi spostare da un appezzamento all'altro - spiega l’Unione agricoltori - Da sempre, oltre che trattarsi di mezzi a norma e ben segnalati, le nostre aziende sono state sensibilizzate a prestare la massima attenzione, in considerazione anche della ridotta velocità di transito. Per questo chiediamo a tutti coloro che incontreranno mezzi agricoli sulle loro vie di transito, di prestare attenzione e di essere tolleranti per il periodo utile alle nostre aziende di completare le operazioni di raccolta".