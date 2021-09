Ambiente, futuro e bambini: "Oh my world" si presenta

Ambiente, futuro e nuove generazioni: sono questi i punti cardine della neonata associazione “Oh my world”.

Domenica 19 settembre ha fatto la sua “prima uscita” in piazza Cavour, a Vercelli, raccogliendo una settantina di firme a favore dell’abrogazione dell'articolo 842 del codice civile, che consente la libera caccia all'interno di proprietà private e per la modifica della legge 157/92 sull'eliminazione della caccia libera, ludica e sportiva (mantenendo gli articoli a tutela delle specie selvatiche e gli abbattimenti selettivi da parte dello Stato).

“È andata molto bene – spiega il presidente Armando Primerano – Non ci aspettavamo tutta questa affluenza la prima volta, considerando anche il meteo non troppo favorevole”. Nell’occasione i volontari hanno illustrato i loro progetti già avviati e le attività future. Infatti, le iniziative dell'associazione sono diverse: “Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sull’ambiente – evidenziano i volontari – Ci piacerebbe fare attività con i bambini e collaborare con le scuole, puntando quindi sulle nuove generazioni”.

Tra i progetti di “Oh my world” c’è poi quello di fare osservazioni astronomiche coinvolgendo i più piccoli ma non solo. L’associazione, inoltre, è attiva anche in provincia: “Stiamo collaborando nella cura di un orto a Balocco e vorremmo interessare i bambini”.

L’idea di creare questa associazione, in realtà, è nata da tempo: “A inizio anno ero andato a correre lungo il fiume Sesia – racconta il presidente Primerano – e avevo visto molta immondizia, così, insieme agli altri ragazzi, ho deciso di raccoglierla e successivamente di creare Oh my world. I fondatori sono sette e ad oggi risultano circa una ventina di associati”.

Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina Facebook "Oh my world" o quella Instragram "ohmyworld.odv".