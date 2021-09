Profughi: situazione oscena in piazza Mazzini

"In piazza Mazzini ci sono di nuovo richiedenti asilo che bivaccano. Stamattina (giovedì 23 settembre, ndr) uno di loro faceva i suoi bisogni solidi dietro ai box del mercato, vicino ai giochi dei bambini": è la segnalazione di un cittadino che, trovandosi a transitare nella zona, si è trovato davanti agli occhi la scena rivoltante.

Nelle parole del vercellese non c'è rabbia nei confronti dei profughi, bensì di chi consente che restino per tanti, troppi giorni e notti abbandonati in mezzo a un prato, in centro città. "Dalla questura e dalla prefettura qualcuno ogni tanto si affaccia -prosegue il vercellese - ma non sembrano accorgersi di nulla".

Il problema dei richiedenti asilo va risolto, al più presto. Le pratiche burocratiche per la loro accoglienza, in città o altrove, probabilmente implicano tempi lunghi, ma questa non deve essere la scusa per lasciare che quelle persone possano vivere in tali condizioni. Non lo deve essere per i profughi né per la città di Vercelli.