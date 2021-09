Parco Camana: riprendono le iniziative di animazione per i più giovani

Da sabato 25 settembre riprendono le iniziative di animazione a Parco Camana dedicate ai più giovani.

Nata nell’ambito del Consiglio comunale dei ragazzi di Vercelli, l'iniziativa è stata molto apprezzata durante il periodo primaverile e si propone di rivitalizzare, con idee creative, anche la ripresa dell’anno scolastico. Anche per questa tornata, la componente educativa è al centro delle proposte. “Grazie ai ragazzi e alle ragazze del Consiglio Comunale – dichiara il sindaco Andrea Corsaro – il Parco Camana continua ad essere un punto d’incontro per giovani di tutte le età. Siamo lieti di ospitare ancora una volta una serie di attività pensate dai giovani per i giovani, e dar loro la possibilità di esprimere tutta la loro creatività, conoscere e imparare, in tutta sicurezza e seguendo le indicazioni anti-covid". Si incomincia il 25 settembre dalle 15 alle 19 con “Il Sabato dell’autunno” in cui sono previsti giochi a tema e il laboratorio delle foglie e dei colori. Si prosegue la settimana successiva, il 2 ottobre agli stessi orari, con “il Sabato dei nonni”. I ragazzi realizzeranno dei burattini con materiale di recupero e si sperimenteranno attraverso “l’amore delle tre melarance” proposto da Balconate liriche. “La Domenica dello scultore”, invece, li vedrà protagonisti dell’animazione del 17 ottobre, dove si alterneranno giochi a stand e il laboratorio di arti plastiche “Sculturagiocando”.

E per concludere un gran finale con “il Sabato di Halloween” del 30 ottobre, dalle 15 fino alle 20. Giochi e caccia al tesoro per preparare la notte più paurosa dell’anno. “Senza esitazioni abbiamo voluto ascoltare la richiesta presentata dal Ccr di creare momenti aggregativi– aggiunge l’assessore alle Politiche giovanili, Emanuele Pozzolo – in modo da consentire ai ragazzi di ricostruire la propria socialità”. L’animazione è realizzata dalla Cooperativa Sociale Start Onluse coordinata dall’Associazione Itaca, che realizza il Consiglio comunale dei ragazzi (sostenuto con un contributo dalla Fondazione Crt e del Comune di Vercelli). Le iniziative proseguiranno anche la prossima primavera.