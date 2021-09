Vercelli: "Tamponi gratuiti e uno sportello per le reazioni post vaccino"

Un ordine del giorno per chiedere tamponi gratuiti e uno sportello per segnalare le reazioni post vaccino.

E' quanto chiedono i consiglieri comunali Michelangelo Catricalà, Donatella Demichelis e Tullia Babudro in un ordine del giorno protocollato domenica 19 settembre e che presumibilmente si discuterà nella prossima seduta del Consiglio comunale del 30 settembre. Il rappresentante del M5S e le due esponenti di "Cambiamo!" invitano il sindaco e la giunta ad impegnarsi a richiedere "alla Regione Piemonte di prolungare fino al 31 dicembre (anziché solo fino al 19 settembre) la possibilità per gli studenti dai 6 ai 19 anni, il personale scolastico e della formazione professionale (docente e non docente), gli autisti e i controllori del trasporto scolastico locale di sottoporsi gratuitamente ad un tampone antigenico rapido o molecolare negli hotspot delle Provincie piemontesi; di prevedere la possibilità di estendere il tampone antigenico rapido o molecolare gratuito a tutti i lavoratori a partire dal 15 ottobre fino al termine del periodo di emergenza; chiediamo inoltre di prevedere, oltre agli hotspot già prefissati, anche la disponibilità delle farmacie del territorio piemontese attraverso un protocollo d’intesa".

Infine, ma non meno importante, proseguono Catricalà, Demichelis e Babudro, attivare sin da subito uno sportello comunale che dia gratuitamente assistenza alle persone che intendano segnalare le reazioni avverse post vaccinazione (…ma che hanno difficoltà a farlo) e pubblicizzarne l’attivazione sul sito del Comune, sulle pagine Facebook istituzionali e i giornali locali. Siamo fiduciosi nel fatto che questo ordine del giorno venga votato favorevolmente da tutti i Consiglieri perché riteniamo che aiutare il cittadino, nonché i lavoratori tutti, debba essere la priorità di chi amministra la 'cosa pubblica'", concludono.