I vigili del fuoco di Vercelli a "lezione" sul rischio elettrico

I vigili del fuoco di Vercelli hanno partecipato a due incontri di sensibilizzazione sul rischio elettrico fra lezioni teoriche, pratiche e realtà virtuale con il personale di E-Distribuzione del centro di Addestramento operativo di Basse di Stura (Torino).

"Il tema degli incontri è stato il rischio elettrico - spiegano gli organizzatori - Ogni seminario prevedeva una parte di lezione teorica in aula e una esercitazione pratica nel campo pali, un luogo dove sono presenti tutte le tipologie di palificazioni che si possono trovare nei nostri territori. La formazione ha previsto anche una visita all’interno di una cabina secondaria di E-Distribuzione: un tecnico specializzato ha illustrato la componentistica interna e i rischi elettrici ad essa collegati". Una delle attività più importanti è stata la simulazione del recupero di una persona incagliata sulla linea elettrica a seguito dell’attività di parapendio o paracadutismo. Si è svolta inoltre una formazione con la realtà virtuale: gli operatori dei vigili del fuoco, attraverso un visore, hanno operato virtualmente sugli impianti elettrici apprendendo le misure di sicurezza da adottare e i rischi connessi agli effetti della corrente.

I due incontri sono stati particolarmente apprezzati dal personale, e sono in fase di programmazione ulteriori momenti formativi, anche più approfonditi. “Siamo molto soddisfatti dello svolgimento di questi due incontri, frutto della proficua collaborazione con tutti gli enti locali - afferma Enrico Bottone, responsabile Area territoriale Nord Ovest di E-Distribuzione - La competenza dei nostri tecnici, unita alle nuove tecnologie che vengono utilizzate in questi corsi, rende questo tipo di formazione altamente professionalizzante e auspichiamo possa essere molto utile ai vigili del fuoco che operano sul campo, spesso in condizioni estreme”.