Open day agli Ortincittà: laboratori per aromatizzare sale e zucchero

Vercelli, Argilla odv: open day per far conoscere gli Ortincittà e i tanti progetti educativi ed ambientali organizzati dall’associazione. L’obiettivo è fa avvicinare le persone e, in particolare i bambini, alla natura, anche grazie all’organizzazione di laboratori, animazioni e momenti formativi. L’appuntamento è per sabato 25 settembre, agli Ortincittà, strada vicinale Cantarana, a Vercelli, dalle 9 alle 19. Il programma prevede dalle 10 alle 11, saranno organizzati un laboratorio per imparare a riconoscere le piante e per scoprire le tecniche di Ecoprinter; dalle 15 alle 16, verranno proposti due laboratori per costruire aquiloni e per creare aromatizzazioni di sale e zucchero. Durante la giornata sarà anche allestito un mercatino delle pulci e verranno distribuite le ricompense per chi ha effettuato una donazione per sostenere la campagna di crowfunding per il progetto “Percorsi didattici ambientali a Vercelli”. Per informazioni e prenotazioni scrivere all'indirizzo email: [email protected]