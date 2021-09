Plastic Free: nuova raccolta rifiuti a Vercelli

Torna una nuova raccolta rifiuti di Plastic Free Vercelli, con il patrocinio del Comune, per sensibilizzare sul tema ambientale. L’appuntamento è fissato per domenica 26 settembre, alle 9, con ritrovo in via Ettore Ara (in prossimità della Motorizzazione civile). Per il gruppo cittadino è già la quinta raccolta organizzata in meno di un anno. Nelle precedenti, che si sono svolte sulle sponde del fiume Sesia, sulla Tangenziale Ovest e sulla Strada provinciale 4, avevano trovato qualsiasi tipo di rifiuto: valigie, musicassette, copertoni di trattori e auto, termosifoni, sedie, ingombranti, rifiuti edili e domestici e molto altro. In occasione dell’ultimo appuntamento, il 23 maggio, i volontari avevano addirittura riempito 170 sacchi per un totale di circa 50 quintali di rifiuti.

Ora ci sarà, appunto, questa nuova raccolta e la data è nazionale: in contemporanea in tutta Italia ci saranno circa 335 appuntamenti con l'obiettivo di rimuovere dall'ambiente oltre 300.000 chili di plastica e rifiuti.

“Per partecipare alla raccolta cittadina – spiega la referente di Vercelli Valeria Frigerio – è necessario iscriversi nella sezione “Eventi” sul sito www.plasticfreeonlus.it. Per i volontari è consigliato indossare scarpe e abbigliamento adeguato ed è necessario portare i guanti da lavoro o giardinaggio”.

Per ulteriori informazioni si può contattare la referente al 392 2150211.