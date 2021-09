Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia: Paola Tecchio eletta presidente

Nuovo direttivo per il comitato Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia.

Presidente è stata eletta Paola Tecchio, che subentra a Giulia Bodo, nominata vicepresidente; segretaria Roberta Anino, mentre Bangaly Camara è il referente del gruppo AfricArcigay. “Mi chiamo Bangaly, vengo dalla Costa d’Avorio e sono il nuovo rappresentante del gruppo di attivisti Africani Lgbti+ richiedenti asilo e rifugiati, grazie al progetto AfricArcigay dell'associazione Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia - racconta Camara - Sogno di vedere un mondo senza discriminazioni, un mondo dove le persone avranno uguali diritti e potranno amare chi vogliono ed essere chi vogliono. Nel mio piccolo e con tutta la forza che possiedo, voglio combattere per tutti i fratelli e tutte le sorelle che non possono ancora trovare il coraggio di combattere per loro stessi". Confermano le loro cariche la tesoriera Marilisa Prandelli e le consigliere Roberta Anino e Luna Iemmola.