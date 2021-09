Addio a Piergiovanni Mentigazzi, aveva 90 anni

Vercelli: cordoglio in città e non solo per la morte di Piergiovanni Mentigazzi. Molto conosciuto e stimato, nel 1979 aveva fondato la ditta Marco Gomme con il figlio Marco. Lungimirante, determinato, motivato da un innato spirito imprenditoriale, Mentigazzi avrebbe compiuto 90 anni a novembre. Per anni aveva lavorato alla Banca Sella.