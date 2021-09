Vercelli ha finalmente l'impianto natatorio: inaugurate "Le Piscine"

Al via le attività dell’ex Centro Nuoto di Vercelli, ora ribattezzato “Le piscine”: stamattina, domenica 19 settembre, è stato inaugurato l’impianto coperto e nell’occasione ci sono state esibizioni in vasca. La struttura è stata completamente ristrutturata ed è dotata di una piscina coperta di 25 metri omologabile dalla Federazione italiana nuoto; da domani lunedì 20 settembre si potrà iniziare a nuotare.

“Questo è un momento felice per la città di Vercelli – ha detto il sindaco Andrea Corsaro – Io credo che sia una bellissima giornata nonostante la pioggia e la grandine; abbiamo fatto un ulteriore collaudo anche per chi desiderava avere ulteriori certezze della bellezza e bontà dell'impianto. C’è stato un grande impegno per arrivare al risultato. Nel frattempo, si sta lavorando per quella che è la predisposizione delle vasche all’aperto”.

“Due anni fa – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Simion - siamo venuti in questo luogo con altri componenti del consiglio comunale e costantemente abbiamo continuato a garantire la nostra presenza. Oggi è un giorno di festa. Il nostro obiettivo era fare le cose e farle bene, scansando le polemiche. Le ultime le abbiamo sempre lasciate da parte; ci interessava solo che i vercellesi avessero una piscina coperta”.

L’inaugurazione dell’impianto è avvenuta alla presenza delle autorità, dei consiglieri comunali, degli assessori, del presidente della Provincia Eraldo Botta e del consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti. Presenti anche i rappresentati delle ditte che hanno effettuato i lavori, i progettisti e la società Sandigliano Sport che gestirà l’impianto. La struttura ha ricevuto la benedizione di monsignor Giuseppe Cavallone ed è stato subito utilizzato da bambini, ragazzi ed esperti di salvataggio.

Ci sono state inoltre esibizioni di nuoto pinnato, del gruppo del Triathlon e la staffetta 4x25 Unified Special Olympics; gli atleti speciali dell’associazione “Rosa Blu” hanno eseguito degli esercizi in acqua e ricevuto i premi della Smart Games 2.1 di Special Olympics Italia. A cornice la musica delle tradizionali fisarmoniche vercellesi Cooperfisa.