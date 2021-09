Campagna Amica fa tappa a Vercelli

Campagna amica Piemonte Orientale on tour fa tappa a Vercelli. Sabato 25 settembre, dalle 9 alle 19, in piazza Cavour le aziende agricole e agrituristiche saranno le protagoniste del mercato che si inserisce in una più ampia iniziativa volta a promuovere la vendita diretta. È una vetrina per promuovere e valorizzare aziende e prodotti del territorio ma anche un’opportunità per i consumatori di fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati, freschi e di origine italiana garantita. Tra le eccellenze del territorio si potranno trovare riso, frutta e ortaggi di stagione, salumi, formaggi vaccini e caprini, vino, birra artigianale, zafferano, nocciole, miele, composte e conserve, prodotti gastronomici e cosmetici a base di lumache, succhi, creme, pesti e molto altro. “Davanti ad un consumatore sempre più preparato ed esigente, i mercati di Campagna Amica sanno porsi all’altezza di ogni aspettativa – affermano il presidente Coldiretti Vercelli-Biella Paolo Dellarole e il direttore Francesca Toscani – L’espressione #MangiaItaliano non è un semplice slogan, ma una scelta, importante e concreta, a difesa del Made in Italy, dell’economia e del lavoro nel nostro territorio e nel Paese”. Dopo l’edizione di Vercelli, Campagna amica Piemonte Orientale on tour toccherà altri capoluoghi di provincia: il 2 ottobre Novara, mentre il 9 ottobre sarà il turno di Biella. Poi, l’11 dicembre, seguirà un altro appuntamento a Novara. A Vercelli i mercati di Campagna amica Piemonte Orientale si trovano in piazza Cavour ogni secondo e quarto sabato del mese.