Vercelli: iniziative per la donazione di midollo osseo e cellule staminali

Anche quest’anno si rinnova il tradizionale appuntamento di settembre a favore della donazione delle cellule staminali emopoietiche: dal 18 al 25 settembre si svolgerà la sesta edizione di “Match it now”, la settimana nazionale italiana per la donazione di midollo osseo/cellule staminali emopoietiche, in concomitanza con il World Marrow Donor Day istituito dal Wmda (World Marrow Donor Association).

"L’evento nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche è, come sempre, promosso dal Ministero della salute, dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue, dal Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (Ibmdr), dalla Federazione Admo e dalla Federazione Adoces e dall’Associazione Adisco, con il patrocinio di Rai per il Sociale", spiegano Maria Grazia Cianci, dirigente responsabile di Immunoematologia e Servizio Trasfusionale e responsabile del Centro Donatori, e Anna Maria Mangione, dirigente biologo e referente del Centro Donatori. "A causa del perdurare della pandemia sono state previste iniziative di reclutamento di nuovi donatori con eventi outdoor e con open day/aperture straordinarie presso i Centri Donatori e Poli di reclutamento - proseguono - L’organizzazione di questi eventi di reclutamento prevede che i candidati donatori debbano effettuare una pre-iscrizione on line sulle piattaforme Admo, Adoces e Ibmdr, con prenotazione della sede e dell’ora ove presentarsi, sia nel reclutamento outodoor che presso i Servizi Trasfusionali sede dei Centri Donatori e dei Poli di Reclutamento".

L’iscrizione verrà completata con un colloquio informativo e anamnestico per la valutazione dell’idoneità a donare, seguito dalla raccolta del consenso informato e del campione biologico necessario per l’esecuzione del test che identifica le caratteristiche genetiche alla base della compatibilità per il trapianto, un campione di saliva oppure un prelievo di sangue a seconda della sede. "Quest’anno il nostro Centro Donatori Ibmdr VC01 che ha sede presso il Servizio Trasfusionale del Sant'Andrea aderisce alla campagna di reclutamento nei propri locali, ampliando il consueto orario di apertura settimanale per le nuove iscrizioni e con due open day - fanno sapere Cianci e Mangione - Il personale del Servizio Trasfusionale accoglierà i candidati donatori da lunedì 20 a venerdì 24, dalle ore 10:30 alle ore 15:30; e nei giorni sabato 18 e sabato 25 dalle ore 9 alle ore 12. Nel territorio di competenza del nostro Centro Donatori e cioè le province di Biella, Novara e Vercelli, verranno organizzati tre eventi di reclutamento outodoor a Biella (Gli Orsi, sabato 25/9), Borgomanero (Piazza Martiri, sabato 18/9) e Novara (Piazza Duomo, sabato 2/10). I donatori che si iscriveranno effettueranno la raccolta del campione salivare presso il proprio domicilio nei giorni seguenti e lo invieranno, tramite il servizio di Poste Italiane, in una busta gialla pluriball, adeguatamente confezionata ed indirizzata al nostro Centro Donatori (all’attenzione della dr.ssa Anna Maria Mangione, referente del Centro Donatori), per il completamento dell’inserimento dei dati anagrafi e genetici dei nuovi donatori nel database del Registro Donatori".