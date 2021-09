Upo: alle matricole una borraccia e un modem in comodato d'uso gratuito

Dallo scorso 13 settembre l’Università del Piemonte Orientale ha attivato un nuovo servizio destinato alle matricole per l’anno accademico 2021/2022. Tutti gli studenti regolarmente iscritti al primo anno potranno ricevere una borraccia Upo e un modem in comodato d’uso gratuito con 60 Gg di traffico internet incluso.

"Il servizio di consegna avverrà nelle diverse sedi dell’Ateneo - fanno sapere da Upo - nello specifico gli studenti che si immatricolano a Vercelli potranno recarsi in Rettorato (via Duomo 6); coloro che si immatricolano a Novara potranno recarsi presso il Complesso Perrone (via Perrone 18); ad Alessandria gli studenti potranno recarsi al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (viale Teresa Michel 11) o al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali (corso Borsalino 42), a seconda di dove si sono iscritti. Per poter ritirare borracce e modem sarà obbligatorio prenotarsi mediante il servizio Sportello online Uporiceve. La distribuzione dei gadget avverrà nella sede di iscrizione nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12". Per quanto riguarda i modem, gli studenti dovranno compilare un modulo di ritiro e avranno diritto gratuitamente, oltre al possesso del modem stesso, anche a 60 Gg di traffico internet mensile fino a metà dicembre; in caso di problematiche di funzionamento, potranno segnalarle e tramite i dati inseriti nel modulo sarà possibile aprire le segnalazioni alla società fornitrice. Il servizio è al momento destinato esclusivamente agli studenti iscritti al primo anno.