La polizia consegna "Il mio diario" alle classi quarte delle primarie

Con la ripresa dell’attività scolastica, nella mattinata di oggi, venerdì 17 settembre, il personale della polizia di Stato della Questura di Vercelli ha provveduto a consegnare a ciascuno dei ragazzi delle classi quarte delle scuole primarie del vercellese le copie del “il mio diario”, un’agenda scolastica appositamente dedicata agli studenti giovanissimi, realizzata dalla polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e il sostegno del Ministero dell’Economia e Finanze.

"Si tratta dello sviluppo di un progetto educativo, che riguarda tutte le province italiane, appositamente destinato ai più giovani, attraverso anche contenuti e linguaggio adeguati, con l’obiettivo di avvicinare gli adulti di domani alla cultura della legalità e di fornire un contributo nell’educazione al rispetto delle regole e valori della convivenza civile, sanciti, innanzitutto dalla Costituzione - spiegano dalla Questura - Nell’edizione di quest’anno sono stati anche curati ed inseriti aspetti relativi all’educazione civica, come la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale". La consegna del “il mio diario” è stata anche l’occasione per un breve incontro con gli studenti, "ai quali il personale della polizia di Stato di Vercelli augura un forte “in bocca al lupo” per il nuovo anno scolastico, ricordando che nell’attuale “particolare” situazione, legata all’emergenza epidemiologica, è sempre necessario rispettare le regole e gli accorgimenti per prevenire la diffusione del virus Covid 19".