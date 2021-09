Via Felice Monaco: "Ecco l'ennesimo abbandono di ingombranti"

"Questo è il solito angolo in via Felice Monaco, che ho già segnalato più volte come zona di abbandono rifiuti. La foto è stata scattata alle ore 6,24 di stamattina, martedì 14 settembre: ieri sera alle 21 non c'era nulla. E' ora che chi di dovere trovi una soluzione definitiva contro questi atti di inciviltà".

A segnalare l'ennesimo abbandono di rifiuti ingombranti nel centro cittadino è un lettore, che prosegue: "Per non parlare della situazione strade e marciapiedi nei dintorni (piazza Mazzini e vie limitrofe) dove escrementi di animali (e non solo) e urina sono all'ordine del giorno...".