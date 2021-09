"E' nostra ferma intenzione attivare il servizio pre e post scuola"

L’Amministrazione Comunale di Vercelli annuncia la propria intenzione di attivare appena possibile il servizio di pre e post scuola: "E' nostra ferma intenzione percorrere ogni passo possibile per andare incontro ai bisogni delle famiglie in materia di servizi scolastici - spiegano dal Comune - Relativamente al pre e post scuola è stato necessario e fondamentale il confronto continuo con i dirigenti scolastici al fine di valutare congiuntamente tutte le necessità e i diversi bisogni dell’utenza scolastica. Si è dovuto, tuttavia, prendere atto anche di tutti i problemi, le difficoltà e le criticità imposti dal permanere, fino al 31 dicembre 2021, dello stato di emergenza sanitaria, che, di fatto, continua a rendere estremamente problematica la gestione dei servizi scolastici".

Prosegue l'Amministrazione: "Si è riflettuto molto sulle necessità di sostenere ed agevolare quei genitori che per motivi famigliari o di lavoro devono poter contare sulla custodia dei loro figli minorenni non solo durante le ore di lezione, ma anche in orario di pre e post scuola. Parallelamente, tuttavia, il Comune e i dirigenti scolastici non possono dimenticare che le attività di pre e post scuola comportano la compresenza nello stesso ambiente di alunni appartenenti a classi diverse (pur se con i necessari distanziamenti e mascherine); ciò potrebbe incrementare il rischio di contagio, il che va tenuto più presente che mai se si considera che in questa fase della pandemia il virus si diffonde in modo marcato tra gli individui più giovani. E’ chiaro che qualora si dovessero verificare casi di contagio tra gli alunni si dovrebbe inevitabilmente ricorrere alla quarantena per numeri magari anche elevati di alunni e/o di intere classi, il che renderebbe impossibile per le persone coinvolte poter svolgere le attività didattiche in presenza. L’eventuale diffondersi del contagio, inoltre, si tradurrebbe in un forte rischio per l’intera comunità. Sono tutti rischi che vanno attentamente considerati".

Pur consapevole di tutti questi pericoli ed effetti, l’Amministrazione Comunale "intende compiere ogni sforzo possibile per cercare di risolvere i problemi delle famiglie e pertanto procede a raccogliere le domande di iscrizione al servizio di pre e post scuola, tenendo sempre presente che in merito alle disposizioni di tipo sanitario stabilite per l’attività didattica in presenza sino a questo momento nulla è cambiato rispetto all’anno scolastico scorso perdurando lo stato di emergenza sanitaria fino al 31dicembre di questo anno - viene evidenziato - Si sottolinea inoltre che la necessità di controllare il green pass di coloro che entrano negli edifici scolastici rende molto più impegnativa l’attività del personale della scuola già impegnato nelle operazioni di sanificazione continua dei locali, nel controllo del distanziamento tra gli alunni e nella sorveglianza degli stessi. Si segnala, infine, che le scuole sono ancora in attesa delle nomine relative all’organico Covid".

“Noi faremo tutto il possibile per andare incontro alle esigenze delle famiglie e degli alunni, garantendo che possano affrontare un nuovo anno scolastico con la necessaria serenità, che i genitori possano dedicarsi alle loro attività lavorative senza ulteriori incombenze – dichiara il sindaco Andrea Corsaro - ma dobbiamo anche pensare alla sicurezza degli alunni, che si riflette sulla sicurezza di tutti, dai docenti, ai genitori, ai nonni e all’intera comunità”. Gli fa eco l’assessore all’Istruzione Gianna Baucero: “Il nostro lavoro per la scuola non si è mai interrotto tuttavia il perdurare della situazione di emergenza ostacola il nostro operato e quello delle scuole, ma stiamo facendo del nostro meglio per trovare le necessarie soluzioni, nel rispetto della sicurezza di tutti.” L’Amministrazione, al fine di valutare la situazione in maniera puntale, facendo una stima delle famiglie vercellesi che hanno la necessità di usufruire di tale servizio e poter organizzarlo al meglio, nel rispetto della normativa anti-contagio, chiede ai genitori interessati di compilare la domanda d’iscrizione. Tutte le informazioni e la modulistica per i servizi di pre e post scuola si trovano sul sito del Comune, nell’area tematica “Scuola e giovani”, mentre la modulistica in cartaceo è disponibile nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.