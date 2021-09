Vercelli: il prefetto Parente in visita alla Questura

Visita di cortesia nella giornata di venerdì 10 settembre per il prefetto della Provincia di Vercelli Lucio Parente, che ha fatto visita alla Questura.

Ad attenderlo il questore Maurizio Di Domenico, insieme a tutti i funzionari "con i quali il prefetto Parente si è intrattenuto a lungo per conoscerli personalmente ed apprendere dalla loro viva voce le competenze e le problematiche degli Uffici da loro diretti", spiegano dalla Questura. Di Domenico ha successivamente accompagnato il prefetto in tutti gli uffici della caserma “Bava”, sede della Questura di Vercelli, dove il dottor Parente ha potuto vedere ed apprezzare l’operato quotidiano della polizia di Stato in tutti i suoi variegati settori. Al termine dell’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, il questore ha consegnato all'ospite un "crest" (un piccolo distintivo decorato) della Questura di Vercelli raffigurante lo stemma araldico della polizia di Stato.