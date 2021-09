Vercelli: Sagra d'la pulenta e marlus in versione da asporto

Vercelli, Sagra d'la pulenta e marlüs: taglio del nastro alla presenza delle autorità per la kermesse gastronomica a cura dell'Asd Bocciofila Porta Torino, organizzata in collaborazione con il Comune. L'appuntamento, nella sola versione d’asporto, si svolge nella sede di via Monte Bianco 17. Dopo l'inaugurazione e la cena di venerdì 10, il programma prevede oggi, sabato 11 settembre doppio appuntamento con possibilità di ritirare le specialità gastronomiche a pranzo, dalle 11,30 alle 15, e a cena, dalle 18,30 alle 21. Domenica 12 settembre si ripeterà sia a pranzo che a cena.

"Le misure anti contagio sono ancora stringenti - spiega Andrea Scicchitano, dal 2018 alla guida del sodalizio - ma pur con le difficoltà dovute all'emergenza sanitaria, non abbiamo mai pensato di fermare la manifestazione. Certo abbiamo dovuto rivedere il tradizionale programma e ripensarlo alla luce delle disposizioni preventive. Come? Proponendo le nostre specialità in versione da asporto come già nel 2020. Questo nella speranza di poter ripristinare il format originale".

Oltre a polenta e merluzzo, piatto principe della kermesse, proposto sia in versione fritto che in umido, i cuochi dell'Asd Bocciofila Porta Torino prepareranno anche la panissa, la frittura di calamari e le patatine.

La distribuzione, nella sede dell'Asd Bocciofila Porta Torino, in via Monte Bianco 17 rispetta le misure preventive anti Covid. Per informazioni rivolgersi al 348 8152287.