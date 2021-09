Il vero BBQ "Made in USA" incontra le birre artigianali

Unite il vero AMERICAN BBQ (il barbecue made in USA) con l’eccellenza di birre artigianali conosciute e apprezzate in tutta Italia e non solo: quello che ne nasce è un prodotto semplicemente unico.

A questo mix, che – fidatevi – è già di per sé sufficiente per una visita, aggiungete la professionalità degli staff, la disponibilità, le materie prime di altissima qualità e l’intraprendenza imprenditoriale dei soggetti.

Finalmente a Vercelli sbarcano le Jacket Potatoes, il pulled pork, i BBQribs e tante altre sfiziosità tipiche del South Carolina, del Kansas e di buona parte degli States.

Tutto rigorosamente HOMEMADE.

Che dire delle birre? La nuova linea “RICEPOWERED” utilizza risi italiani e raffinati selezionando diverse varietà coltivate prevalentemente nella provincia di Vercelli (Baldo, Carnaroli, Ermes, Venere e Selenio), scelte accuratamente in base al modo in cui le loro caratteristiche si sposano con quelle degli stili birrari che interpretano.

Ora vi starete chiedendo: “Si, va bene tutta sta spiegazione, ma dove troviamo questo “ben di dio”?

Eccovi “serviti”.

