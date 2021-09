Vercelli: topo morto in via Jacopo Durandi

Ripugnanza e disgusto sono le sensazioni che alcuni passanti hanno avuto quest'oggi, lunedì 6 settembre, in particolare durante la pausa pranzo, camminando in via Jacopo Durandi.

Sul marciapiede destro, andando in direzione della stazione ferroviaria di Vercelli, infatti, è presente un topo di medie dimensioni. Il roditore, morto da chissà quanto, è già circondato dalle prime mosche. In attesa che la carcassa venga rimossa quanto prima possibile, ricordiamo che i topi sono spesso “portatori” di varie malattie, a volte anche solo per inalazione di potenziali virus o microscopici batteri.