Due giornate di tornei e sfide: ecco il Palio dei Rioni di Vercelli

Hai voglia di fare qualcosa di diverso e di nuovo per il weekend e proprio a Vercelli? Allora partecipa anche tu al primo Palio dei Rioni, organizzato in occasione dei 150 anni de “La Sesia”.

“Sabato 11 e domenica 12 settembre saranno giorni di sfide all’insegna del divertimento - afferma Valeria Facelli, titolare di BrokenEgg Entertainment - tra dieci “borgate della città”: ognuna rappresenta un’area di Vercelli, ma l’iniziativa è aperta anche ai residenti o domiciliati nei comuni limitrofi (nel raggio di 40 chilometri dalla città)”. E tu di che squadra fai parte? Per scoprirlo visita la pagina Facebook “Palio dei Rioni – Vercelli”.

Il primo giorno, l’11, bambini e adulti saranno protagonisti dei tornei sportivi: alle 10 ci saranno il padel misto sui campi della Pro Vercelli Tennis, dell’Asd Crepaldi e del circolo Bellaria, il basket aperto alle famiglie all’oratorio San Giuseppe e il torneo di bocce Petanque all’Asd Bocciofila di Porta Torino. Alle 15, invece, ci sarà una partita di calcetto al Gsd Canadà: le borgate dell'Est (Zanzare del Fiume, Stalloni del Sesia, Galli dell'Est, Rane della Rantiva e Pastori del Sud) sfideranno le borgate dell'Ovest (Aironi delle Risaie, Elefanti della Piazza Maggiore, Gatti dell'Ovest, Pinguini del Nord e Tori del Villaggio).

Domenica 12, con i giochi goliardici a parco Kennedy, il divertimento sarà assicurato: la mattina, dalle 10 alle 12, sarà dedicata ai più piccoli, dai 6 anni in su, mentre il pomeriggio, dalle 14 alle 18, si svolgerà il Palio vero e proprio rivolto agli adulti. Ecco alcune delle sfide proposte: la “staffetta bendata” che consiste in un percorso da realizzare a coppie in cui una persona bendata verrà guidata al traguardo dal compagno e il “tiro al bersaglio rovente”: gioco in cui, invece, i concorrenti verranno muniti di una pistola ad acqua e dovranno spegnere una candela.

Ma non finisce qui: domenica ci saranno anche sfide quali “ping pong wind” in cui il giocatore, soffiando, dovrà far percorrere alla pallina, nel minor tempo possibile, un percorso tracciato; bungee run, una struttura gonfiabile in cui i partecipanti, legati alla vita da un elastico, dovranno sfidarsi cercando di arrivare più lontano, e il “lancio del bancomat”: gara a chi lancia la tessera più lontano.

Infine, l’ultima sfida sarà una staffetta inclusiva estremamente goliardica, con squadre indicate e selezionate dal capitano (in totale 5 sfidanti).

Per informazioni si possono consultare le pagine Instagram e Facebook “Palio dei Rioni – Vercelli”, mentre per il regolamento integrale e le iscrizioni clicca qui: i tornei sportivi sono a numero chiuso, affrettatevi a prenotarvi. Per partecipare è necessario essere in possesso del Green pass o aver effettuato il tampone nelle 48 ore precedenti.