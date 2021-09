Ipsia Lombardi: lutto per la morte di un giovane studente

Vercelli: un banco vuoto nella classe 5 Meccanici all'Ipsia Lombardi. Il banco che lascia vuoto Nicolò Sabarino, di Strona, morto in un incidente a Cossato nel pomeriggio del 1° settembre. Non aveva ancora compiuto 18 anni. Secondo le prime ricostruzioni, ancora da accertare, era in sella alla sua moto, quando si è scontrato con un'auto che viaggiava nella sua stessa direzione. E' stato sbalzato violentemente sull'asfalto. "L'inizio di anno scolastico peggiore possibile. Perché all'appello da ieri ne manca uno. E non c'è un senso, a 17 anni, non c'è giustizia, non c'è niente. C'è soltanto un banco vuoto vicino alla finestra, un nome che non risponde all'appello - scrive Valentina Petri, insegnante di Lettere - Una maturità non fatta, una vita non vissuta se non per un pezzetto troppo breve. Non c'è mai silenzio nella tua classe, ma adesso mi sembrerà di sì. Noi ti portiamo all'esame lo stesso, nel cuore. Tu però guardaci da lassù, o da dove sei, dal tuo nuovo banco vicino a una finestra più grande".