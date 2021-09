Cappuccini: "I cespugli impediscono il passaggio ai pedoni"

"Pista ciclabile e marciapiede lato destro corso Giovanni Paolo II, direzione Cappuccini-Vercelli. Le piante, i cespugli e gli arbusti invadono la corsia riservata ai pedoni, i quali spostandosi sul lato riservato alle biciclette creano problemi per loro stessi e per i ciclisti". E' quanto viene segnalato da un lettore.

"La situazione peggiora di anno in anno, in quanto coloro che sono preposti alla cura del verde non sono abbastanza attenti a questi problemi e chi dovrebbe controllare il loro operato evidentemente in campo non è molto presente...", commenta il vercellese.