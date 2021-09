Vercelli: da lunedì al lavoro 21 beneficiari di Reddito di cittadinanza

Inizieranno il 6 settembre i primi Progetti Utili alla Collettività (Puc) destinati ai percettori del Reddito di cittadinanza. Ventuno persone prenderanno servizio al Servizio Politiche ambientali ed energetiche e il Servizio Infrastrutture sportive e cimiteriali, nell’ambito dei progetti "Vercelli Pulita” e “Spazi Comuni” approvati dalla Giunta Comunale.

I beneficiari del Reddito selezionati, spiegano dal Comune, "affiancheranno gli operai comunali in lavori di pulizia delle aree cittadine come ad esempio le aree cimiteriali, i parchi e i viali, oltre ad effettuare piccoli lavori di manutenzione nelle strutture sportive della città. Oltre a loro, altri cinque beneficiari selezionati per mansioni di ufficio e di accoglienza, verranno impiegati a supporto delle attività degli uffici comunali. A partire da metà agosto un beneficiario dei Puc ha preso servizio all'Anagrafe con il compito di fornire informazioni e rendere più agevole l'accesso ai servizi del Comune alla cittadinanza, al quale presto si aggiungeranno anche gli altri candidati selezionati". Continua inoltre l'attività dell’Ufficio Inclusione Sociale del Comune di Vercelli di selezione dei possibili destinatari del Reddito di cittadinanza da inserire nei progetti già avviati e in quelli di futura realizzazione.