Il programma e il regolamento del Palio dei Rioni di Vercelli

Dieci borgate, due giorni tra tornei sportivi e giochi goliardici. Un unico obiettivo: divertirsi insieme attraverso un progetto inclusivo e popolare.

Sabato 11 e domenica 12 settembre sarà impossibile non lasciarsi trasportare dall’energia del primo Palio dei Rioni a Vercelli, promosso dal Comune e organizzato dal duo La Sesia e BrokenEgg Entertainment, in occasione dei 150 anni del giornale: tradizione e festa si uniranno e animeranno la città in un’atmosfera di spensieratezza e gioia.

La manifestazione, attraverso il potere inclusivo dello sport, di divertenti e singolari giochi, regalerà sorrisi a tutti: bambini, giovani e meno giovani. Saranno due giorni intensi di sfide, ma contraddistinti dall’importanza del gioco di squadra. Potranno partecipare i residenti o i domiciliati a Vercelli o nei comuni limitrofi (con distanza non superiore a 40 chilometri).

L’iniziativa consiste in sfide tra dieci “borgate della città”: “Ci siamo slegati dai rioni tipici – spiega Valeria Facelli titolare con Alex Zarino di BrokenEgg – Abbiamo pensato di dare una connotazione nuova, in base all’evoluzione della città, dividendola in dieci aree. Per ogni squadra viene individuato un capitano; ognuna è abbinata ad animali rappresentativi della città o a storicità della zona e a 10 colori sociali”. Per ogni borgata è stato inoltre realizzato un logo, con nome e colore. Sono: Rane della Rantiva, connotata dal verde scuro; Galli dell’Est, rosa; Stalloni del Sesia, giallo; Tori del Villaggio, marrone; Aironi delle Risaie, verde chiaro; Gatti dell’Ovest; arancione. E poi: Elefanti della Piazza Maggiore caratterizzata dal viola; Zanzare del Fiume, blu; Pinguini del Nord, rosso; e Pastori del Sud, azzurro.

Le squadre si sfideranno nel Palio che è, appunto, suddiviso in due giornate: “Quella di sabato 11 settembre – racconta Zarino – è dedicata ai tornei sportivi amatoriali di calcetto, basket (aperto anche alle famiglie), padel e bocce; indicativamente si svolgeranno dalle 10 alle 18.30. Domenica 12, invece, la giornata si svolgerà interamente al parco Kennedy e sarà suddivisa in due step: la mattina (all’incirca dalle 10 alle 12) sarà dedicata ai più piccoli, dai 6 anni in su, mentre nel pomeriggio (dalle 14.30 alle 18.30) si svolgerà il Palio dei Rioni vero e proprio rivolto agli adulti. Sono previste diverse sfide: dai giochi classici, come il tiro alla fune, ai più attuali bungee run, maxi box, calcio freccette e calcio balilla umano, che necessitano del supporto di strutture gonfiabili. Ma anche giochi goliardici più statici come per esempio “Omo de panza omo de sostanza”. Infine, l’ultima sfida sarà una staffetta inclusiva estremamente goliardica, con squadre indicate e selezionate dal capitano (in totale 5 sfidanti).

A chiusura della serata, domenica 12 settembre, dalle 21 alle 23, si svolgeranno le premiazioni in piazza Antico Ospedale: “Ci sarà una squadra vincitrice del Palio – spiegano Facelli e Zarino - ma saranno conferiti anche altri premi più simpatici e divertenti”.

Per informazioni si possono consultare le pagine Instagram e Facebook “Palio dei Rioni – Vercelli”, mentre per il regolamento integrale e le iscrizioni clicca qui. Per partecipare è necessario essere in possesso del Green pass o aver effettuato il tampone nelle 48 ore precedenti.