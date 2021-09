L'Asl Vercelli ha la percentuale di vaccinati migliore in Piemonte

L’Asl Vercelli è al primo posto in regione per percentuale di dipendenti vaccinati: su 5.745 operatori, 5.383 (il 94%) risultano vaccinati con almeno una dose, mentre sono 362 (il 6%) i non aderenti alla campagna. Intanto è partita la prima sospensione (senza retribuzione) per una dipendente dell’azienda sanitaria.

