Il Comune assume: dal 31 agosto gli avvisi di selezione pubblica

Comune di Vercelli: il 31 agosto pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 69 gli avvisi relativi alle selezioni pubbliche, categorie D e C, a tempo pieno e indeterminato. A comunicarlo è l'assessore al Personale Ombretta Olivetti: "La selezione pubblica per esami riguarda la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di direttivo amministrativo, categoria D, dei quali uno riservato agli interni, per il servizio gestione economica e la segreteria generale. Altri cinque, sempre a tempo pieno e indeterminato di direttore tecnico, categoria D, di cui tre per il settore Sviluppo del territorio, Valorizzazione patrimoniale e Opere pubbliche, due per il settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza territoriale, dei quali uno da assegnare in posizione di comando al Covevar. Infine la selezione riguarderà anche la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di direttore specialista di vigilanza, categoria D, per il settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza territoriale, di cui uno riservato agli interni".

Oltre a ruoli dirigenziali è prevista una selezione pubblica per le categorie C, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore amministrativo, da assegnare uno al settore Politiche sociali, uno per i Servizi demografici e uno per servizio Risorse umane e Organizzazione. "Non solo - prosegue Olivetti -. Prevista la selezione per due posti a tempo determinato di istruttore tecnico per il settore Sviluppo del territorio, Valorizzazione patrimoniale e Opere pubbliche dei quali uno da assegnare in posizione di comando al Covevar".

I bandi saranno pubblicati dal 31 agosto 2021 sul sito della Città di Vercelli all’indirizzo https://www.comune.vercelli.it nella sottosezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

Le domande dovranno essere presentate entro le 18 del 30 settembre. Sono state indette anche procedure di mobilità per la copertura dei posti per direttivi amministrativi, categoria D: uno per il servizio Appalti, Trasparenza e Tutele, uno per i servizi Demografici, uno per l’Istituzione Scuola di Musica Vallotti e uno per il servizio Cultura. Il termine di presentazione delle domande per detti posti scade alle 12 del 9 settembre.