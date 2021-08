Vercelli: addio a Umberto Bertaglia, re dei dolci. Aveva 86 anni. La sua arte dolciaria era nota e apprezzata in città e non solo e la sua storica pasticceria di corso Marcello Prestinari, punto di riferimento per ogni occasione di festa, dalle cerimonie ai compleanni e alle ricorrenze importanti. Rinomata era la sua tartufata. Bertaglia aveva lasciato l'attività da diversi anni. Con lui se ne va un altra pagina della storia del commercio locale. Il funerale sarà celebrato oggi, lunedì 30 agosto nella parrocchia Regina Pacis.