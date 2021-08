Una "notizia di servizio importante". La comunica il presidente della Commissione regionale Sanità Alessandro Stecco.

"Come atteso - spiega il medico vercellese - il Green pass avrà valore 12 mesi non più 9. Il 6 settembre il Governo modificherà la normativa".

Il via libera è arrivato dal Cts (Comitato tecnico scientifico). L'estensione vale sia per chi ha fatto il vaccino sia per chi ha avuto la malattia. Non solo: il Comitato ha sottolineato anche che "eventuali evidenze scientifiche sui tempi della risposta immunitaria potrebbero far cambiare ulteriormente la durata di validità del certificato".