Concerto di Max Pezzali: previsti divieti di circolazione

Vercelli, concerto di Max Pezzali in piazza Antico Ospedale: il Comune comunica le misure adottate per la circolazione in vigore. "In occasione del concerto il Tour Max 90 live - spiegano da Palazzo di città - sono previsti divieti di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli dalle 5 del giorno 31 agosto, fino a cessate esigenze, in piazza Antico Ospedale. Dalle 10 del giorno 31 agosto e fino alle 4 del 2 settembre e comunque e fino a cessate esigenze, in viale Garibaldi, lungo la carreggiata est, da via Viotti a fronte del civico 98; dalle 11 del giorno 1° settembre fino a cessate esigenze, in viale Garibaldi, sempre carreggiata est, nei tratti da via Ara a via Viotti e da fronte civico 98 a piazza Roma, tutta via Marsala e tutta via Viotti.

Prevista anche la sospensione della circolazione veicolare: dalle 5 del giorno 31 agosto sino a cessate esigenze, in piazza Antico Ospedale e dalle 15 del giorno 1° settembre sino a cessate esigenze, in: viale Garibaldi, carreggiata est, nel tratto da via Ara a piazza Roma, in via Marsala e via Viotti. Non solo. Sospesa anche la circolazione pedonale: dalle 15 del giorno 1° settembre fino a cessate esigenze, in piazza Antico Ospedale, intero parco, in via Viotti (escluso i soli residenti e, a partire dalle 19:30, i possessori di biglietto per il concerto e gli accreditati), nella galleria pedonale “Viotti” ramo nord/e a via Viotti – (escluso i soli residenti). Il pubblico del concerto dovrà essere munito di biglietto, di Green pass o di tampone molecolare/antigenico, effettuato nelle 48 ore prima dell’evento, potrà presentarsi per partecipare allo spettacolo a partire dalle 19,30.