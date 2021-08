"I dati sono preoccupanti tra i non vaccinati"

Covid: "Gli studi scientifici dimostrano che, tra i non vaccinati, nella fascia 80-89 anni, che sono 1,15 milioni, il 21 per cento, se si ammala di Covid, rischia di morire. Sono numeri impressionanti". Alessandro Stecco, presidente della Commissione regionale Sanità, cifre alla mano, evidenzia le criticità riscontrate tra chi non ha ancora deciso di immunizzarsi. La situazione contagi resta stabile: all’Asl Vercelli risultano 3 persone ricoverato in terapia semi intensiva.

