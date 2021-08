Dante e Vercelli: tour alla scoperta di legami inediti

Vercelli: la citazione di Vercelli nel XXVIII canto dell’Inferno, non è l’unico legame che Dante ha con la città. Il più noto sicuramente, ma non il solo, come anticipano da La Rete, la Consulta per la promozione del territorio vercellese che il 4 e il 5 settembre proporrà un tour alla scoperta di altri richiami inediti. Un’iniziativa nata ancora una volta dalle ricerche di Silvano Beltrame, che segna la ripresa delle attività culturali del sodalizio.

Approfondimenti su La Sesia in edicola da venerdì 27 agosto