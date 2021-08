Caduta rami: "Alberi da tenere sotto controllo"

Vercelli: la condizione degli alberi dei viali a seguito “della caduta improvvisa di rami di grande diametro” in città. È l'oggetto dell'interrogazione presentata da Paolo Campominosi, Roberto Scheda e Andrea Conte di “Voltiamo Pagina” all'Amministrazione. "Risultano sussistere altri elementi di potenziale criticità in differenti piantumazioni cittadine - affermano i consiglieri - sia per il rischio di caduta di rami sia a fronte della presenza di miceti, su vari tronchi e alla base delle piante".

