Addio a Liliana Coggiola, volontaria instancabile

Vercelli: lutto nel Comitato della Croce Rossa. E' morta Liliana Coggiola Cappello, volontaria benvoluta e stimata per l'instancabile impegno e la dedizione con cui affrontava mansioni e servizi. Aveva 78 anni. "Un sorriso e una dolcezza che non dimenticheremo mai. Non ci hai lasciati, cara Liliana, perché il tuo ricordo e la tua amicizia sincera ci accompagneranno sempre. Chi ha avuto l’onore di conoscerti non può non ricordare con quanta dedizione svolgevi gli impegni presi come volontari. E ora non ci resta che imitare il tuo esempio. Ciao dolcissima Lili". Così la ricordano gli amici del Comitato locale della Cri.

"Ciao Lili! Splendida amica, raffinata, gentile e sempre allegra con tutti! Ci mancherai tanto" scrive in un post Ketty Politi, assessore alle Politiche sociali nonché volontaria della Croce Rossa.