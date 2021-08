San Bartolomeo: disposizioni per accessi e lavori nei cimiteri

Vercelli: per motivi di sicurezza, in occasione della festa di San Bartolomeo, che avrà luogo dal 28 agosto al 30 agosto, è consentito l’accesso ai cimiteri cittadini ai veicoli muniti di permesso rilasciato dall’ufficio cimiteriale (cartoncino bianco) fino a mercoledì 26 agosto 2021 (mattino e pomeriggio). Nella giornata di sabato 28 agosto 2021 e festivi, come di consueto, l’accesso sarà consentito unicamente a coloro che sono provvisti di contrassegno per disabili. Sempre in occasione della festa di San Bartolomeo l’orario dei cimiteri cittadini dal 28 agosto al 29 agosto prevede apertura del cimitero di Billiemme dalle 7,30 alle 19;

del camposanto del rione Cappuccini dalle 8 alle 19. Dal giorno 28 agosto al 29 agosto le imprese addette ai lavori di ripristino delle aree sepolcrali e i concessionari di aree private a riordinare le tombe, nel rispetto del Regolamento comunale di Polizia mortuaria, non potranno effettuare lavori, dovendo ogni opera essere ultimata o sospesa.