Vercelli: buon cibo e bella musica d'ascolto

Vercelli, Comitato Vecchia Porta Casale: prosegue la “Sagra d’la Panissa – II Special Editon”. La manifestazione, organizzata dal sodalizio presieduto da Guido Manolli, ha preso il via nell'area esterna della palestra Mazzini. L'intento dei promotori è quello di proporre una manifestazione che richiami un po' le sagre del passato. Quelle che hanno saputo farsi conoscere e apprezzare in città e non solo. E' stata battezzata “Special Edition” perché non si potrà ballare, solo musica d'ascolto e non vi saranno le iniziative collaterali. La sagra durerà comunque cinque giorni, fino a mercoledì 25 agosto e vedrà esibirsi sul grande palco alcuni tra i nomi più conosciuti nel panorama della musica da ballo con un grande appuntamento dedicato alla più belle canzoni dei Pooh. Oggi, domenica 22 agosto, sul palco sarà la volta dell’orchestra di Nunzia Tulipano, mentre lunedì 23 sarà di Barbara e LoreSax. Martedì 24, poi, l’atteso appuntamento con la musica dei Pooh. Si esibiranno in un concerto live gli Opera III, tributo ufficiale allo storica band che ha segnato la storia della musica leggera italiana. Nata da un’idea di Egidio De Biase nel 2016, la band degli Opera III si avvale di musicisti con storie di collaborazioni importanti alle spalle e grazie alle più belle canzoni dei Pooh e a un sofisticato impianto scenico sono in grado di trasmettere al pubblico sensazioni incredibili con uno spettacolo di assoluto livello. Mercoledì 25, infine, la serata di chiusura è stata affidata a Daniele Tarantino, una delle voci più conosciute nel panorama nazionale della musica da ballo, che sarà accompagnato dall’orchestra di Alex Tosi.

La Sagra, ovviamente, si svolgerà nel pieno rispetto nelle vigenti normative anti-Covid. Anche per questo è consigliata la prenotazione al 338 3500932 anche Whatsapp.