Vercelli: addio a Donatella Barbosio, titolare del bar Illusion di piazza Massimo D'Azeglio. Aveva compiuto 60 anni ad aprile. Benvoluta per i suoi modi gentili, la donna condivideva l'attività nell'esercizio commerciale con i figli. Il marito Maurizio Ardizzone, è conosciuto in città e non solo, per il servizio di guardia venatoria nella Anlc, l'Associazione nazionale libera caccia. Tanti i messaggi di cordoglio alla notizia della morte di Donatella Barbosio.