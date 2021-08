Vercelli: il mercato Campagna amica attivo anche ad agosto

La campagna non si ferma, neanche nel periodo estivo. Per tutto il mese di agosto i mercati di Campagna Amica Piemonte Orientale resteranno aperti e permVercellietteranno ai clienti delle diverse città di continuare ad acquistare prodotti agricoli a km 0 tra cui frutta e verdura di stagione, riso, vino, pane, latte, formaggi, salumi, composte e conserve, miele e molto altro. A Vercelli, l'appuntamento è confermato per sabato 28 agosto in piazza Cavour.

“I mercati di Campagna Amica Piemonte Orientale hanno dimostrato di essere molto apprezzati dai cittadini, affermandosi come luoghi nei quali poter trovare prodotti di alta qualità, dove poter conoscere e dialogare direttamente con gli agricoltori”, esordiscono il presidente Coldiretti Novara-Vco Sara Baudo e il presidente di Coldiretti Vercelli-Biella Paolo Dellarole. “Il successo dei mercati dei produttori agricoli sul territorio è evidente: si tratta sempre più di un punto di riferimento per la città che sembra collegata con un filo diretto con la campagna. Questo è stato rilevato da Coldiretti attraverso il Centro Studi Divulga nel Rapporto Mondiale sui Farmers Market in agricoltura” sottolinea il direttore Novara-Vco e Vercelli-Biella Francesca Toscani. Nel documento emerge come l’affermazione dei mercati degli agricoltori nelle metropoli ha consentito di ridurre la distanza tra produttore e consumatore rafforzando il legame tra aree rurali e aree urbane con un importante patrimonio di biodiversità che dalle campagne si trasferisce in città. “I mercati non devono essere visti come dei punti vendita, ma come luoghi di cultura del cibo e del territorio. Abbiamo la capacità di differenziarci grazie alla stagionalità, alla sicurezza alimentare, alla biodiversità. L’importanza della qualità del prodotto e del prezzo giusto al quale viene venduto al pubblico, sono due aspetti di estrema importanza che fanno il valore dei mercati stessi”, concludono Baudo e Dellarole.