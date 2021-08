Cappuccini: "Acqua stagnante dai tombini e odore sgradevole"

Cappuccini, via Ranghino: la segnalazione arriva da una lettrice.

"Dopo l'ultimo temporale, oltre l'immondizia, a causare odore stagnante sono le fogne - spiega - Dai tombini sotto il banconi infatti si è formato un ristagno d'acqua e continua ad uscirne ogni giorno. Infatti c'è un odore sgradevole durante il passaggio per tornare a casa, visto che bisogna anche passarci sopra, ma anche affacciandosi o aprendo le finestre dei balconi risale l'odore in casa".

Nonostante le segnalazioni, prosegue la vercellese "nessuno è venuto mai venuti a spurgare", conclude.