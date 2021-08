Centri estivi: venerdì 13 agosto scade il termine di preiscrizione

Comune di Vercelli: scade domani, venerdì 13 agosto, il termine per la presentazione della preiscrizione ai centri estivi in programma dal 23 agosto a 10 settembre. La domanda dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo centriestivi2020.vercelli. [email protected] L'Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Arcidiocesi, ha inftti prolungato di tre settimane i centri estivi per i bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado nelle parrocchie dello Spirito Santo, della Regina Pacis e di San Salvatore.

Per scaricare la modulistica visita il seguente link ➡ https://cutt.ly/FQiGX3h