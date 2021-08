Vercelli: si è insediato il nuovo prefetto Lucio Parente

Si è insediato lunedì 9 agosto nel suo ufficio del Palazzo del Governo il nuovo prefetto di Vercelli, Lucio Parente, che subentra a Francesco Aldo Garsia, nominato prefetto di Novara.

Parente sta incontrando in questi giorni le principali autorità cittadine e provinciali. In particolare, martedì 10 agosto, il neo prefetto si è recato in visita dal sindaco del Comune di Vercelli Andrea Corsaro, dal presidente della Provincia Eraldo Botta e all’arcivescovo Marco Arnolfo, intrattenendosi in un cordiale colloquio.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 10 agosto, ha incontrato in Prefettura il Questore Maurizio di Domenico, il comandante provinciale dei carabinieri Andrea Ronchey, il rappresentante della Guardia di Finanza Riccardo D’Uva e il comandante provinciale dei vigili del fuoco Giuseppe Calvelli. Nel pomeriggio di domani, giovedì 12 agosto, è previsto anche un incontro di presentazione agli organi di informazione e di stampa.