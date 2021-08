Sagra d'la panissa tra buon cibo e musica d'ascolto

Vercelli, Sagra d'la panissa: nel 2021 la seconda special edition. Si è svolta sabato sera in piazza Antico Ospedale, nell’ambito della rassegna di eventi comunali “Metti una sera … a Vercelli”, il tradizionale appuntamento con “Aspettando la Sagra”, organizzato dal Comitato Vecchia Porta Casale come anticipazione della “Sagra d’la Panissa” in programma dal 21 al 25 agosto nell’area esterna della palestra Mazzini con ingresso da corso De Gregori. La colonna sonora della serata era affidata alla Music Juice & Friends che ha eseguito un vasto repertorio di brani sotto il titolo “In viaggio dal beat al rock”. Per quanto riguarda la prossima Sagra sempre all’insegna della gastronomia e della musica, ovviamente da ascolto, il Comitato ha approntato un programma di appuntamenti che prevede, per sabato 21 l’orchestra di Vanna Isaia in concerto, domenica 22 Nunzia Tulipano, lunedì 23 Barbara e Loresax, martedì 24 Opera III, tributo ufficiale ai Pooh e mercoledì 25 Daniele Tarantino accompagnato dall’orchestra di Alex Tosi. Tutte le sere, dalle 19,30, si potrà cenare con i piatti tipici della cucina vercellese con in testa la panissa. Domenica la cucina funzionerà anche a pranzo. Inoltre è previsto l’asporto. “Pur con tutte le limitazioni dovute alla pandemia – dichiara il presidente Guido Manolli nel presentare la manifestazione – abbiamo voluto approntare un programma all’altezza delle nostre tradizioni, con uno sforzo organizzativo non indifferente”.

“Tutto questo – aggiunge – per non venire meno al nostro standard che ha sempre offerto spettacoli e buon cibo ai tanti visitatori che negli anni passati sono venuti a trovarci”. “Quest’anno poi – ha concluso – abbiamo voluto reintrodurre anche il padiglione gastronomico, ovvero la copertura, che consentirà ai commensali di poter gustare pranzo e cena tranquillamente anche in caso di maltempo. Cosa che ovviamente non ci auguriamo”. Per tutte le serate e il pranzo di domenica è consigliata la

prenotazione al 3383500932 anche WhatsApp.