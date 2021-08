Rione Canadà: "Preoccupati per il ripetitore Iliad in costruzione"

"E' in costruzione un trasmettitore alto 33 metri nelle vicinanze delle nostre case nel quartiere Canadà: siamo preoccupati sia dal punto di vista ambientale, sia per la nostra salute. Per non parlare anche del deprezzamento delle nostre abitazioni e del fatto che a pochi metri sono presenti il centro sportivo "Renzo Maglione" e un parco giochi per bambini".



La segnalazione arriva da un lettore, che aggiunge: "Come famiglie del quartiere abbiamo recuperato alcune informazioni: il trasmettitore, che ha come committente Iliad sorgerà su un terreno privato di proprietà di un supermercato e il via libera è stato dato da Arpa Ivrea - spiega - Abbiamo chiesto delucidazioni all'Ufficio Ambiente del Comune di Vercelli, ma per ora da loro non è arrivata alcuna risposta".